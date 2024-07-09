Андрій Хливнюк, який на фронті, помстився росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит"
Джерело:Андрій Хливнюк
8 липня російські військові цинічно поцілили крилатою ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який перебуває в ЗСУ, відреагував.
Він помстився за поранених та загиблих. Артист у соцмережах показав, як це зробив.
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Андрій Хливнюк поширив світлину зі снарядом з промовистим написом "За Охматдит".
Трансформуйте свою лють в дію. Забезпечуйте військо,
– закликав військовий.
Андрій Хливнюк відреагував на обстріл "Охматдиту" / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Раніше у МОЗ України заявили, під час обстрілу в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів і стільки ж персоналу. Наразі відомо, що в результаті ракетного удару по "Охматдиту" загинули 2 людини, понад 50 отримали поранення. Серед постраждалих – 7 дітей.