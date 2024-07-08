Серед них – Артем Пивоваров, Настя Каменських, Анна Трінчер та інші. Вони всі в розпачі від цинізму росіян.

До теми Вони вбивають наших дітей, – зірки з болем реагують на терористичний удар по "Охматдиту"

Наталка Карпа

Артистка поділилася кадрами з дітьми, які проходили лікування в "Охматдиті" кілька місяців тому. Тоді співачка приїздила у медзаклад, щоб поспівати з малечею.

Я плачу. В моєму серці стільки болю. Я вже втратила всю надію на якусь свідомість ворога. Хоча, про що я говорю? У всьому є якась межа. Там, де працює здоровий глузд, де є адекватність! Але у випадку нашої війни та ворога – повна відсутність цих людських цінностей! От як можна цілити в такі дитячі життя? От як, поясніть, бо не розумію? Я дуже хочу, щоб світ не закривав очі. Я дуже хочу, щоб світ відреагував,

– написала виконавиця.

Артем Пивоваров

Він виклав ролик, де спершу показав, як виконує свою популярну пісню "Думи" разом з дітками, які хворіють на рак, а згодом кадри змінилися і можна побачити зруйнований медзаклад внаслідок російського обстрілу.

Не так давно ми мали можливість заїжджати до онкохворих діток, щоб підтримати їх. Сьогодні було здійснено атаку на "Охматдит" – дитячу лікарню! Під завалами люди. Росія продовжує вбивати нас і наше майбутнє, що і без війни веде важку боротьбу за життя,

– написав під дописом виконавець.

Настя Каменських

Лише тиждень тому я була там і співала з дітьми, які проходять лікування. Сьогодні я повністю розбита,

– зазначила знаменитість.



Настя Каменських відреагувала на обстріл "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Lida Lee

Співачка пригадала зустріч з дітьми з "Охматдиту", яка відбулася ще 2 березні 2023 року. Вона опублікувала відео з того дня і зазначила, що тоді вперше не змогла стримати сльози, коли співала.

Ніколи не вкладається в головні, чому діти, які просто хочуть жити, мають страждати. Чому медики, які рятують життя, мають рятувати з-під завалів своїх колег,

– зі щемом додала виконавиця.



Lida Lee / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Анна Трінчер

Співачка поділилася кадрами зі своєї поїздки до дитячої лікарні.

Візит був запланований раптово, і не хотілось їхати з пустими руками, а нічого так швидко і не купиш. З однієї зйомки в мене залишалось 17 гарних великих ведмедів, та я сильно переживала, бо не знала кількість дітей, що будуть на виступі, й думала, що всім не вистачить. Так от, чудо було в тому, що в залі сиділо рівно 17 дітей. 17 дітей, серед яких ті, у кого війна забрала батьків, серед яких ті, хто вже не міг пересуватись без візочка, серед яких ті, хто в такому маленькому віці пережив страшні операції, – але всі 17 однаково дивились на мене з величезною жагою до життя і посмішкою. Я подумала тоді, як ми всі, дорослі, не цінуємо життя і не черпаємо кожну його хвилинку, як роблять зараз ці діти. Треба брати приклад,

– наголосила виконавиця.

Знаменитість закликала українців долучатися до зборів на потреби лікарні.

Зауважимо, мер Києва Віталій Кличко підтвердив смерть двох дорослих у лікарні "Охматдит". Крім того, він раніше повідомляв, що постраждали 16 осіб, у тому числі семеро дітей.