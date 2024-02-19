Цікаво, що він писав треки для багатьох відомих артистів. Наприклад, для Енріке Іглесіаса. Водночас їхня новинка з NK вже дуже припала до душі шанувальникам співачки. Фани вважають, що це хіт.
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NK та Descemer Bueno випустила спільний трек
Пісня називається Con Amor Se Cura і заглиблюється у вічну тему кохання.
Хоч ми з Descemer Bueno із різних частин світу, нас об'єднала творчість та любов до музики. Наша пісня про вміння любити – про те, що об'єднує нас всіх, звідки б родом ми не були,
– зазначила виконавиця.
До того ж артисти презентували кліп на пісню, де показали процес створення композиції в студії. Крім того, у відеороботі можна побачити різні моменти радості та прояви любові між людьми.
Так, у кліпі знялися деякі українські зірки. Зокрема, футболіст Олександр Зінченко з родиною, телеведучий Тімур Мірошниченко з близькими, співачка Гайтана з донькою та інші. Наприкінці ролика на глядачів чекає спеціальна картина, створена Настею Каменських та Descemer Bueno, а також малюнки дітей з Ірпеня, які поділилися своїми інтерпретаціями слова "кохання".
NK х DESCEMER BUENO – CON AMOR SE CURA: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під кліпом слухачі написали чимало позитивних відгуків на новий трек.
- "Дякую, чудова пісня до мурашок";
- "Зігріли душу, дякую";
- "Абсолютно бомба. Хіт!";
- "Це неймовірно прекрасно";
- "Як завжди неперевершено";
- "Яка красива пісня".
Настя Каменських поїхала в Колумбію
- Днями співачка опублікувала фото з Латинської Америки. Вона заявила, що планує там створювати музику. Виконавиця поділилася, що хоче поєднувати українські меседжі з досвідом топових латиноамериканських сонграйтерів, які пишуть пісні всесвітньо відомим виконавцям.
- Крім того, Настя Каменських відвідала студію El Alto Estudio. Цікаво, що там також раніше був Потап.