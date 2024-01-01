Раніше знаменитості вітали українців з Новим роком і побажали усім – перемоги та миру у 2024. Також вони закликали не забувати допомагати українським захисникам і захисницям. А як і де саме зірки відзначили початок Нового року – розкаже 24 Канал.

Дуже гарні Олена і Тарас Тополя зачарували родинним фото до Нового року

Наталка Денисенко

Акторка провела Новий рік разом із сім'єю. Вона нарешті зустрілась зі своїм чоловіком – актором і військовим Андрієм Федінчиком. Пара рідко бачиться, адже Андрій перебуває на фронті. 31 грудня захиснику вдалося приїхати на один день в Одесу, де вони відсвяткували Новий рік у відпочинковому комплексі.



Наталка у Новий рік з чоловіком і сином / Фото з інстаграму акторки

Христина і Григорій Решетник

Подружжя разом із дітьми відправилось до батьків Христини в Івано-Франківськ. Там вони зустріли початок Нового року в родинному колі. Решетники поширили тепле фото зі святкування.

Лілія Ребрик

Ведуча провела Новий рік разом зі своєю сім'єю – чоловіком і танцівником Андрієм Диким і двома дітьми – Діаною та Поліною. Цікаво, що зараз подружжя очікує на третю дитину – також на дівчинку.

Тимур та Інна Мірошниченко

Подружжя теж відсвяткувало початок Нового року в сімейному колі, разом із трьома дітьми – Мією, Марком і названим сином Марселем, якого пара всиновила у 2023 році. Вони поширили теплу світлину біля ялинки з подарунками до свята.

Оля Цибульська

Співачка поширила у своєму інстаграмі історію в купальнику. З неї можна зрозуміти, що артистка провела Новий рік у відпочинковому закладі. Також Цибульська привітала усіх з 2024 роком.



Цибульська біля басейну / Фото з інстаграму співачки

Ілона Гвоздьова

Танцівниця зустріла 2024 разом із родиною – чоловіком, батьками та дітьми. Вони провели Новий рік вдома за святковим столом та іграми.



Гвоздьова разом із сім'єю / Фото з інстаграму танцівниці

Alyona Alyona

У своєму інстаграмі реп-виконавиця поширила історію біля ялинки у чорній сукні. Тож очевидно, знаменитість відсвяткувала настання Нового року вдома. Вона привітала своїх шанувальників зі святом.



Альона вітає усіх з Новим роком / Фото з інстаграму співачки

MamaRika

Співачка, справжнє ім'я якої Настя Кочетова, відзначила 2024 рік вдома із рідними. Вона оприлюднила світлину за святковим столом із чоловіком і ведучим Сергієм Середою та сином Давидом.



Настя разом із сім'єю у Новий рік / Фото з інстаграму артистки

Анна Саліванчук

У своєму інстаграмі акторка опублікувала історію в сукні золотистого кольору біля ялинки. Очевидно, вона також відсвяткувала Новий рік разом із сім'єю. Згодом вона поширила світлину свого сина, який вітає усіх з Новим роком.



Анна Саліванчук / Фото з інстаграму акторки