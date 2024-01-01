Тарас і Олена Тополя перебувають у шлюбі вже 10 років. Разом вони виховують трьох дітей – синів Марка та Романа, дочку Марію, яким 10, 8 і 3 роки відповідно.

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Тарас і Олена Тополя привітали українців з Новим роком

У своєму інстаграмі Олена поширила ніжну світлину з чоловіком та лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Також на фото можна помітити трьох дітей подружжя. Вони привітали шанувальників із Новим роком та побажали усім, щоб кохання завжди перемагало.

Рік Дракона на порозі! Як в багатьох казках, його час перемогти! Добрі серця, що кохають, за своє кохання щире отримують велику силу! Найсильніше за все! Нехай кохання перемагає, як завжди! З прийдешнім, друзі! Бережіть себе та хай янголи кожного бережуть! З молитвою в серці,

– написала Олена.

Прихильники Олени й Тараса Тополі вже відреагували на таку ніжну світлину. Вони також привітали подружжя з Новим роком.

"Ви чудові. Краще, щоб той дракон своїм вогнем здійснив нашу мрію одну на всіх".

"Бажаю щастя та удачі вашій родині! У Новому Році нових досягнень! Творчих успіхів! Усім нам – перемоги! Закінчення війни! Щастя!".

"З Новим роком, саму чудову родину, щастя вам, миру, злагоди, достатку, хай здійсняться ваші мрії, до зустрічі на ваших концертах".

"Дякуємо за привітання. Добро завжди переможе зло!".

"Чудова сім'я, у вас позитивна енергетика".

Зірки привітали українців зі святом

Знаменитості вже висловили свої побажання українцям на наступний рік. Найчастіше бажали усім перемоги та миру у 2024 році. Зокрема, Злата Огневич подякувала кожному, хто зараз наближає перемогу України – військовим, медикам і волонтерам. Також вона висловила вдячність українцям за донати та небайдужість.

Долучилась до новорічних привітань й Тіна Кароль. Вона побажала усім берегти родину, вірити в себе та мріяти сміливо.

Співачка Юлія Саніна розповіла, що 2023 видався зовсім іншим роком, ніж попередні. Артистка висловила вдячність усім, хто продовжує слухати творчість The HARDKISS. Саніна анонсувала новий трек і кліп вже найближчим часом.