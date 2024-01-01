В країні вже другий рік триває повномасштабна війна, тому єдиним бажанням більшості людей є мир і спокій, але на українських умовах. 24 Канал зібрав добірку привітань для українців від відомих артистів з Новим 2024 роком.

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У новорічному привітанні співачка подякувала кожному, хто зараз наближає перемогу України –військовим, медикам і волонтерам. Також вона висловила вдячність українцям за донати та небайдужість.

Дякую нашим захисникам, усім силам оборони, підрозділам, розвідці, прикордонникам, службі безпеки, ДСНС, лікарям, волонтерам, парамедикам. Тим, хто перебуває у полоні на свята. Дякую тим, хто тримає країну на своїх людських плечах. І тим, хто продовжує цей непростий шлях. Дякую вам, українці, за те, що зберігаєте силу й віру в собі,

– написала артистка.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар також привітав усіх з Новим роком. Він написав, що якби міг обирати знову національність, то це знову та знову була б Україна. Клопотенко подякував кожному захиснику та захисниці за наближення нашої перемоги.

Моя душа, тіло та свідомість тут на 100%. Мені приємно віддавати себе людям, я в цьому находжу сенс життя, а віддавати себе найкращій нації у світі означає, що в мене найкращий сенс. Я хочу подякувати кожному, хто відчуває Україну на рівні ДНК, хочу подякувати кожному захиснику і захисниці, за змогу дихати,

– висловився він.

Jamala

Артистка привітала усіх з прийдешнім святом. Вона побажала, щоб 2024 приніс довгоочікувану перемогу.

Діти. Майбутнє. Мрії. Надії. Любов. Віра. Перемога. Поки без підсумків року. Люблю вас! Дякую вам за цей рік: слідкували, слухали, любили. Слава нашим ЗСУ,

– написала зірка.

Тіна Кароль

Привітала з Новим роком українців й Тіна Кароль. Вона порадила усім вірити в себе та мріяти сміливо.

Все абсолютно здійсниться – кожна мрія та кожне бажання. Тільки треба вірити щосили в це. Нехай станеться диво у вашій хаті. Нехай тепло буде у вашому домі та у ваших серцях. Нехай ваші очі сяють натхненням і трішки наївністю,

– привітала знаменитість.

Оля Цибульська

Співачка висловила вдячність усім, хто був з нею протягом 2023 року. Вона зазначила, що якщо її онуки колись розпитуватимуть про ці часи, їй точно буде, що сказати.

Коли я, дай Боже, постарію, мої онуки запитають про часи молодості. Я розповідатиму їм про людей. Людей, яких дарує доля. Для уроку, для натхнення, для підтримки, для щастя і для життя. Дякую кожному, хто прожив зі мною цей складний 2023 рік. Я відчуваю вашу підтримку та любов!

– написала Цибульська.

Юлія Саніна

Знаменитість поділилась, що 2023 видався зовсім іншим роком, ніж попередні. Але вона висловила вдячність усім, хто продовжує слухати творчість The HARDKISS. Саніна анонсувала новий трек і кліп вже найближчим часом.

Війна та життєві потрясіння йшли пліч-о-пліч з особистою трансформацією, творчими та професійними здобутками. Тут є чим пишатись, тут моменти, які запам'ятаємо назавжди. Дякуємо усім, хто був із гуртом і зі мною особисто цей рік. Ви надали усьому кольорів та значення. З прийдешнім Новим Роком,

– написала вона.

Настя Каменських

Співачка написала у своєму інстаграмі, що у попередньому році в неї було чимало злетів і падінь. Вона подякувала усім захисникам, волонтерам і медикам за внесок у боротьбу України за свободу.

Зараз ми точно на ще один рік ближче до перемоги й все це завдяки нашим захисникам, лікарям, волонтерам, рятівникам і кожному, хто щодня робить свій внесок у нашу боротьбу. Я знаю точно про те, скільки сили, відваги та любові до країни є в кожному з них. З великою вдячністю за все та вірою у майбутнє для кожного з нас та України,

– висловилась Каменських.

Анастасія Цимбалару

Акторка поділилась, що 2023 був для неї одним із найскладніших. Вона написала, що вдячна за усі труднощі, адже вони зробили її сильнішою.

Я безмежно вдячна тобі за всі твої труднощі та перемоги, що ти мені приніс. І звісно за улюблену справу, яку ти раптово повернув у моє життя. Дякую за все, 2023! Ти був для мене особливим! 2024, на тебе багато сподівань! Принеси ще більше досягнень і звісно найголовніше – нашу перемогу!

– сказала Цимбалару.

Володимир Дантес

Співак і ведучий зазначив, що бажає українцям сили, віри та можливості допомагати українській армії. Також він наголосив на важливості об'єднаності в цей непростий час.

Ще важливе нагадування – без гуртування всередині, нас легко розколоти та перемогти. Обʼєднуємось, любимо один одного, зрадників кенселемо, перемагаємо. З Новим Роком!

– сказав Дантес.



Побажання Дантеса / Скриншот із інстаграму співака