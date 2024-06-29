Після курйозу з картиною: палац представив новий портрет короля Чарльза III

У Великій Британії 29 червня відзначають День Збройних сил. До важливої дати король Чарльз ІІІ представив свій новий портрет у військовій формі.

День Збройних сил Великої Британії святкують щороку в останню суботу червня. Сьогодні, 29 червня, королева Камілла поділилася привітанням з нагоди свята, а монарх представив портрет.

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Чарльз III позував перед камерою у військовій формі як Головнокомандувач Збройних сил. Він одягнений у спеціальний костюм, прикрашений медалями, орденами та з мечем.

Чарльз III / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Світлину зробив постійний королівський фотограф у листопаді минулого року. Монарх ледь усміхався, сидячи у кріслі. Цікаво, що Чарльз III отримав звання фельдмаршала, ще коли на престолі була його мати, Єлизавета II.

Попередній портрет викликав скандал