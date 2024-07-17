У вишуканій синій сукні: новий портрет королеви Камілли підкорив мережу

З нагоди 77-річчя королеви Камілли Букінгемський палац поділився новим портретом Її Величності. На фото дружина короля Чарльз III постала в елегантному вбранні.

Раніше принц та принцеса Уельські також ділилися чарівним кадром королеви. У такий спосіб вони привітали Її Величність з днем народженням.

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На офіційному акаунті британської королівської родини в соціальній мережі X (колишній Twitter) опубліковано нову фотографію королеви Камілли. На знімку Її Величність постає у витонченій синій сукні, що чудово підкреслює її елегантність. Фотографія, ймовірно, була зроблена під час нещодавнього візиту королівського подружжя на острів Гернсі. Мальовничі пейзажі слугують чарівним тлом для портрета королеви. Образ Камілли доповнили вишукані ювелірні прикраси – браслети та намисто, які гармонійно поєднуються з її вбранням.

Бажаємо Її Величності королеві щасливого дня народження,

– зазначили в дописі.

Зауважимо, що у свій день народження королева Камілла відправилась з Чарльзом III на відкриття нової сесії парламенту Великої Британії. Королівське подружжя випромінювало казковий вигляд на церемонії. Так, монарх одягнув довгу темно-червону мантію, а його кохана – білосніжну сукню, на головах в обох були корони. Король Чарльз III був одягнений в Імператорську державну корону, в той час, як голову королеви Камілли прикрашала корона з діамантовою тіарою, яку раніше носила покійна королева Єлизавета.