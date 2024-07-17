Разом з ним на урочисту подію прибула дружина, королева Камілла. Зауважимо, що якраз 17 липня Її Величність відзначає свій 77-й день народження.

Не пропустіть Королівська родина привітала Каміллу з 77-річчям: чарівні кадри Її Величності

Відкриття британського парламенту – головна урочиста подія парламентського року під час якої король Великої Британії урочисто зачитує промову, текст якої готується урядом і окреслює законодавчі плани на наступні 12 місяців. Цього року промова охопила понад 35 законопроєктів. Окрім внутрішньої політики, було приділено увагу й міжнародним справам, зокрема підтверджено прихильність Великої Британії до НАТО та підтримку України.

Для довідки! Відкриття парламенту є дуже важливою подією, адже на ній зустрічаються всі три складові британського парламенту: Суверен, Палата лордів і Палата громад. Зауважимо, Суверен – це монарх Великої Британії, який виконує важливу церемоніальну роль у державному устрої. Палата лордів є верхньою палатою парламенту, члени якої не обираються, а призначаються, а Палата громад – це нижня палата парламенту, члени якої обираються прямим голосуванням громадян.

Король Чарльз III та королева Камілла приїхали на відкриття парламенту у державній кареті Diamond Jubilee, супроводжувані кінною кавалерією. Біля будівлі парламенту королівську процесію вітали гарматними пострілами, дзвонами та оваціями підданих.

Подружжя випромінювало елегантність на церемонії. Так, Чарльз III був одягнений у довгу темно-червону мантію разом з Імператорською державною короною, а королева Камілла – у білосніжну сукню в парі з короною, прикрашеною діамантовою тіарою, яку раніше носила покійна королева Єлизавета.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Великій Британії, що відбулися 4 липня, завершилися перемогою Лейбористської партії на чолі з Кіром Стармером. Партія отримала 410 місць у парламенті, що зробило Стармера новим прем'єр-міністром країни. Після традиційної аудієнції у короля в Букінгемському палаці, його офіційно призначили главою британського уряду.