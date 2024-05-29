Схожий на мене і на тата, – Ніно Катамадзе розкрила, де перебуває її 16-річний син

Грузинська співачка Ніно Катамадзе має дитину від свого чоловіка Давида. Артистка вперше за довгий час розкрила, де перебуває її 16-річний син Ніколас.

Як зізналася виконавиця, хлопець нещодавно святкував день народження. Тому у родини виникло питання, в якій країні він його відзначатиме.

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Де перебуває син Катамадзе

25 травня Ніколасу виповнилося 16 років. Незважаючи на те, що хлопець наразі перебуває в Грузії, Ніно запропонувала йому відзначити день народження в Україні разом з нею. Втім, юнак відмовився, оскільки не хоче організовувати гучні святкування в країні, де триває війна.

Я йому запропонувала поїхати до України і тут святкувати. Я навіть не думала, я просто наголосила, що ми будемо поряд. Він сказав, що Україна воює, тому йому некомфортно святкувати свій день народження у Києві. Про подарунок ми якось домовимося. Він схожий на мене та на тата,

– зізналася Ніно.



Ніно Катамадзе і її син Ніколас / Скриншот з відео

Ніно Катамадзе про сина Ніколаса: дивіться відео онлайн

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