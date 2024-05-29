Болісна тема, – Ніно Катамадзе пояснила, чому виступала з концертами в Росії

Грузинська співачка Ніно Катамадзе багато гастролювала Росією до 2019 року. Вона розповіла, чому робила це та чи має бажання знову поїхати в країну-агресорку.

Ніно Катамадзе розповіла, що думала виїхати з Грузії ще за Радянського Союзу. Вона подавала документи на візу в американське та англійське посольство, але отримувала відмову.

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Чому Ніно Катамадзе працювала в Росії

За словами Ніно Катамадзе, ще на початку нульових років Грузія не була настільки розвиненою країною, як зараз. Тому її діяльність у Росії була швидше вимушеною, ніж бажаною.

Попри те, що прекрасна Грузія починала жити як незалежна країна, все одно не були ще розвинені ті інститути, як сьогодні, і не були відчинені європейські, американські двері. І тому я один – два рази намагалася йти в американське та англійське посольство. Звісно, мене ніхто не пустив. Це болісна тема та наша реальність,

– розповіла співачка.

Зараз артистка багато що побачила та усвідомила. Вона припускає, що більше до Росії не повертатиметься.

"Тому моя діяльність у Росії говорить про те, що у мене не було вибору і я обирала те, що я мала під рукою. Побачила багато чого та зробила багато висновків. Думаю, їздити до Росії не буду", – додала Ніно Катамадзе.

Позиція Ніно Катамадзе