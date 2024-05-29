Частина представників українського шоубізу вже давно змінила цивільне вбрання на піксель. А безтурботне життя помінялось на постійну війну з ворогом. Як будувалась кар'єра Віктора Розового та де він зараз – детальніше у матеріалі Show 24.

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Як починалась кар'єра коміка

Чоловік народився 9 жовтня 1988 року у Львові. Про дитинство та юність Віктора невідомо фактично нічого. За часів студентства грав за збірну "Львівської Політехніки", а потім представляв команду "Метр сімдесят". Однак нова команда за певний час вичерпала себе, і юнаки створили нову – "Загорецька Людмила Степанівна". Колись Віктор розповідав, що назва списана з імені іншої людини – Закалюжної Людмили Степанівни, яка працювала в студентському гуртожитку.

"ЗЛС" у Мелітополі / Фото з Вікіпедії

Команда складалась всього із трьох людей: Віктора Розового, Святослава Антіпова та Дмитра Гояна. Коміки виступали в регіональних лігах (Ліга сміху. Захід). Віктор і Святослав навіть вели канал на ютубі "Kurva matj", де звучали контрабандистські пісні з нецензурною лексикою та гумористичним підтекстом.

Участь у "Лізі сміху"

"Загорецька Людмила Степанівна" появилась на екранах телеглядачів у третьому сезоні проєкту та одразу здобула палку прихильність. Хлопці вирізнились з-поміж інших учасників гумором і стилем. Тоді їхнім тренером став Юрій Горбунов.

"Загорецька Людмила Степанівна" – вот такой вот Прикол на фестивалі "Лізі сміху": дивитись відео онлайн

Команда дійшла до фіналу сезону, а суперниками виступила молдовська команда "Стоянівка". За рішенням суддів, переможцями сезону стали одразу дві команди. У 2018 році хлопці взяли участь у Літньому кубку під тренерством Станіслава Боклана, та здобули перемогу.

"Загорецька Людмила Степанівна" і Стас Боклан – Переможці Літнього кубка "Ліги сміху" 2018: дивитись відео онлайн

Після феноменального успіху Віктор продовжив медійну кар'єру. Зокрема, знімався у "Іграх приколів", "Скажене весілля", "Зірконавти", "Країна У 2.0" та навіть декілька випусків був співведучим Євгенія Кошового у "Лізі сміху".

Віктор Розовий ведучий у проєкті "Ліга сміху" / Скриншот із відео

Життя поза екраном

У буденному житті Віктор підтримує здоровий спосіб життя. Часто був ведучим на різних урочистостях, як от весілля чи корпоративи.

Наприкінці лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ.

Віктор Розовий на фронті / Фото з інстаграму військового

Віктор розповідав, що ще у 2014 році хотів піти на фронт, але через низку життєвих обставин йому тоді не вдалось цього зробити. Він зізнавався, що всі роки його мучили докори сумління.

На фронті захисник висвітлював різні події, а також брав безпосередню участь у бойових діях. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. Він зазначав, що на війні позбувся почуття страху смерті, але іноді йому доводиться зіштовхуватись зі знеціненням бойового досвіду. Люди часто пишуть чи кажуть, що "він нічого не бачив на фронті", бо через медійність його часто запрошують на інтерв'ю.

Віктор Розовий / Фото з інстаграму військового

21 березня 2024 року Віктор зазнав важкого уламкового поранення голови. Чоловіку провели низку операцій. Зараз він знаходиться на лікуванні та реабілітації в Україні.

Віктор Розовий після поранення / Скриншот зі сторіс Віктора Розового

Особисте життя

8 березня цього року Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною. Дівчина – українська модель, гумористка, акторка розважального ютуб-каналу "Горобина". Весілля пара зіграла у Львові, обравши чорно-білий дрескод. Серед запрошених гостей було чимало українських гумористів.

Після поранення на фронті, кохана поруч із чоловіком, підтримує його та збирає кошти на лікування.

Ольга Мерзлікіна передала частину коштів для 2 роти 3 ОШБр / Фото з інстаграм-сторіз

Із зібраної суми, пара придбала на майже півтора мільйона гривень 6 нічників з кріпленнями для медиків, які врятували Віктора.