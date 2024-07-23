Ніколас Карма відповів Анатолічу, який пожартував про переклад: "Скільки коштує ваша цибуля"

Український блогер Ніколас Карма зняв новий випуск своєї рубрики "Скільки коштує ваш look". Його героєм був телеведучий Анатолій Анатоліч, з яким в інфлюєнсера сталася цікава розмова.

Вона стосувалася питання блогера, яке стосується вартості образу людей. Анатоліч зазначив, що одяг, в який вбраний, йому видали на телеканалі, де він працює.

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Замість того, щоб відповісти на запитання Ніколаса, Анатолій пожартував щодо правильного перекладу слова look на українську мову. За словами ведучого, варто казати – "скільки коштує ваша цибуля". Втім, Карма не забарився з відповіддю і запевнив, що лук – це також зброя, з якої стріляють. Водночас Анатоліч оцінив креативність блогера.

До того ж зірки висловилися стосовно того, як змінився Львів за час повномасштабного вторгнення. Анатолій підкреслив, що велика кількість громадян міста нараз боронить кордони України.

Наостанок ведучий зізнався, що його діти дуже хочуть зустрітися з блогером. Як зауважив Анатоліч, вони є прихильниками творчості Карми.

Нагадаємо, нещодавно Ніколас Карма потрапив у скандал. Річ у тім, що героїня його нового відео, яке він вже видалив, вразила мережу вартістю свого образу за майже пів мільйона євро. Візит блогера був нібито подарунком на день народження киянки Анни від її друзів. Користувачів приголомшив факт того, як під час війни комусь не соромно хизуватися дорогими коштовностями.