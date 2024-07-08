Днями Ніколас Карма опублікував нове відео, в якому запитав про вартість look киянки Анни. Візит блогера був начебто подарунком на її день народження від друзів. Та вже після хвилі обговорень Карма видалив ролик.

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Столична баєрка (закупівельниця модних товарів) Анна похизувалась своїм образом: чорною сукнею за 6 тисяч доларів, взуттям за 64 тисячі євро та брендовими прикрасами. Загальна вартість одних лише коштовностей склала майже пів мільйона євро – 481 тисяча:

кольє від бренду Bvlgari – 180 тисяч євро,

браслет також Bvlgari – 190 тисяч євро,

каблучка – 18 тисяч євро,

годинник (подарунок) – 58 тисяч євро,

сережки – 35 тисяч євро.

У відео Анну запитали про те, чи донатить вона на ЗСУ. Дівчина відповіла ствердно, однак щодо конкретних прикладів розповідала розгублено. Цікаво, що на її дні народженні виступав Павло Зібров.

Чому відео спричинило скандал

Через хвилю обурення Ніколас Карма видалив відео, однак воно вже розлетілось мережею.

Інші користувачі шоковані тим, як під час великої війни люди хизуються дорогими коштовностями. На думку багатьох, це зараз недоречно.

"Жах та сором";

"Шкода хлопців і дівчат, які пішли на війну і загинули ні за що. Наша країна не зміниться ніколи";

"Просто жах...слів не вистачає...як боляче було бачити очі наших захисників, простих хлопців і чоловіків, які замучені, знесилені, хочуть повернутися до своїх сімей, до свого простого скромного життя";

"Вони з нас сміються";

"Якби вона сама заробила ті гроші, одягалась б скромніше".

Та є й ті, хто захищає дівчину, хоч таких коментарів менше:

"Заробила і молодець. Треба менше заздрити".

Ніколас Карма не вперше спричиняє скандал після подібних роликів. Раніше головна державна інспекторка відділу складського обліку Львівської митниці Юлія Дрига похизувалася брендованим одягом, вартість якого сягає 8 тисяч доларів. Через годину після публікації відео її звільнили з посади.