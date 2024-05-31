Скандальний Нікіта Джигурда, який родом з Києва, воюватиме на боці ворога
Джерело:РІА Новини
Одіозний російський актор Нікіта Джигурда, який родом з Києва, у 2022 році отримав громадянство країни-окупанта. Тепер чоловік вирішив служити на боці ворога.
До того ж шоумен-путініст раніше відвідував підрозділ, куди планує вступити. Ймовірно, зрадник проходитиме службу в окупованій частині Донецької області.
Цікаво Питань немає бути, – TAYANNA зізналася, чи підтримує зв'язок з братом-путіністом Мішею Марвіним
Як відомо, Джигурда служитиме разом з чоловіком заарештованої за звинуваченням у несплаті податків та відмиванні грошей Олени Бліновської Олексієм. Водночас до Нікіти приєднається ексадвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв.
Також шоумен вже запросив клопотання, яке є підставою для того, щоб його розглянули на вакантну військову посаду у підрозділі.
Так Джигурда також планує вступити в цей підрозділ і вже запросив клопотання,
– повідомив інсайдер рос ЗМІ.
Ба більше, виявляється Джигурда вже відвідував підрозділ в окупованій частині Донецької області, де служитиме. Туди зрадник приїхав, щоб зібрати кошти на російські ракети та передати їх військовим-окупантам.
Що відомо про громадянську позицію Джигурди
- У 2014 році актор намагався "всидіти на двох стільцях", підтримуючи як сепаратистів "ДНР", так і Євромайдан. Втім, через три роки Нікіта отримав громадянство "ДНР", чим дуже пишався.
- Ба більше, актор хотів представити "країну" на конкурсі Євробачення. Однак, його планам не судилося збутися, оскільки Джигурду через п'ять днів позбавили громадянства "ДНР".
- У березні 2017-го Секретаріат правління Національної спілки кінематографістів України ухвалив рішення про виключення Нікіти із лав НСКУ "за антидержавні висловлювання по відношенню до Держави Україна, одержання паспорта так званої "ДНР" та порушення статутних положень Спілки та етичних вимог".
- Вже через три роки Джигурда заявив, що вважає Крим де-юре територією України.
- У грудні 2022 року стало відомо, що Нікіта Джигурда отримав російське громадянство.