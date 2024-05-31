К тому же шоумен-путинист ранее посещал подразделение, куда планирует вступить. Вероятно, предатель будет проходить службу в оккупированной части Донецкой области.

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Как известно, Джигурда будет служить вместе с мужем арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексеем. В то же время к Никите присоединится экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Также шоумен уже запросил ходатайство, которое является основанием для того, чтобы его рассмотрели на вакантную военную должность в подразделении.

Так Джигурда также планирует вступить в это подразделение и уже запросил ходатайство,

– сообщил инсайдер рос СМИ.

Более того, оказывается Джигурда уже посещал подразделение в оккупированной части Донецкой области, где будет служить. Туда предатель приехал, чтобы собрать средства на российские ракеты и передать их военным-оккупантам.

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