До того ж шоумен-путініст раніше відвідував підрозділ, куди планує вступити. Ймовірно, зрадник проходитиме службу в окупованій частині Донецької області.

Цікаво Питань немає бути, – TAYANNA зізналася, чи підтримує зв'язок з братом-путіністом Мішею Марвіним

Як відомо, Джигурда служитиме разом з чоловіком заарештованої за звинуваченням у несплаті податків та відмиванні грошей Олени Бліновської Олексієм. Водночас до Нікіти приєднається ексадвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв.

Також шоумен вже запросив клопотання, яке є підставою для того, щоб його розглянули на вакантну військову посаду у підрозділі.

Так Джигурда також планує вступити в цей підрозділ і вже запросив клопотання,

– повідомив інсайдер рос ЗМІ.

Ба більше, виявляється Джигурда вже відвідував підрозділ в окупованій частині Донецької області, де служитиме. Туди зрадник приїхав, щоб зібрати кошти на російські ракети та передати їх військовим-окупантам.

Що відомо про громадянську позицію Джигурди