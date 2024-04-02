Нікіта Добринін вперше прокоментував чутки про свою бісексуальність

Нещодавно в мережі поширювалася інформація про те, що Нікіта Добринін нібито приховує свою сексуальну орієнтацію. Тепер телеведучий висловився щодо цих пліток.

Цікаво, що своєю відповіддю він ще більше заінтригував аудиторію. Річ у тім, що чоловік заявив, що йому подобається подобатися різним людям.

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Що Нікіта Добринін сказав про свою бісексуальність

Він заявив, що з повагою ставиться як до чоловіків, так і до жінок.

Мені подобається подобатися абсолютно різним людям. І хлопцям, і дівчатам. Я поважаю і жінок, і чоловіків, тому не буду відповідати на провокативні запитання,

– зазначив блогер.

Інтерв'ю з Нікітою Добриніним:дивіться відео онлайн

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