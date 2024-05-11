Несподіваний поворот: Нідерланди відмовилися оголошувати свої бали для учасників Євробачення

Напередодні гранд-фіналу Євробачення-2024 учасника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували. Тепер нідерландський мовник AVROTROS різко відреагував на це.

Вони опублікували нову заяву свого прессекретаря і вона шокувала усіх єврофанів. AVROTROS зробив це з початком великого фіналу пісенного конкурсу.

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Що нідерландський мовник повідомив після дискваліфікації Йоста Кляйна

Нідерланди відмовилися оприлюднити оцінки свого журі для конкурсантів з інших країн на пісенному конкурсі Євробачення.

Тепер, коли AVROTROS більше не є частиною гранд-фіналу пісенного конкурсу Євробачення, ми не вважаємо за потрібне роздавати бали нідерландського журі,

– зазначив прессекретар AVROTROS.

Що відомо про дискваліфікацію представника Нідерландів

Річ у тім, що після виступу в першому півфіналі Євробачення-2024 на Йоста Кляйна подала скаргу жінка-учасниця знімальної групи й зараз шведська поліція розслідує цю справу. Тому організатори пісенного конкурсу вважають, що поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб співак продовжував брати участь у Євробаченні-2024.

У відповідь на це рішення нідерландський мовник AVROTROS висловив переконання, що покарання є непропорційним. Також телекомпанія зазначила про своє глибоке розчарування від імені мільйонів фанатів, яких торкнувся цей інцидент.