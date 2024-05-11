Журналістка 24 Каналу перебуває у самому серці цьогорічного Євробачення-2024. Сьогодні, 11 травня, 25 учасників виступлять на сцені грандіозного фіналу.

Зверніть увагу alyona alyona та Jerry Heil представили Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Атмосфера під час виступу представниць України

Україна вже представила свою пісню та номер для музичного конкурсу. alyona alyona та Jerry Heil вже запалили сцену Євробачення з піснею Teresa & Maria.

У медіацентрі, де зібралися журналісти з багатьох країн, під час виступу представниць України панувала неймовірна атмосфера. Помітно, що багато хто вболіває за alyona alyona та Jerry Heil та є фанатами їхньої конкурсної пісні. Люди підтанцьовували та підстрибували, обгорнувшись українським стягом.

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Як виступили alyona alyona та Jerry Heil

Постановницею номера для представниць України стала кліпмейкерка зі світовим іменем Таню Муіньо. Кожна деталь особлива та має свій символ.

Першою на сцену вийшла Jerry Heil, навколо якої розлилось "джерело". Пізніше виконавиця підійнялась на гору, а позаду неї світилися оранжеві софіти. Наступною з темряви ефектно з'явилась alyona alyona та зачитала реп. Потім дівчата об'єдналися, а наприкінці номеру вони лягли на підлогу. Там було зображення інших жінок-дів, адже саме їм присвячена пісня Teresa & Maria.