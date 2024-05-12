Просто у прямому етері: переможець Євробачення-2024 зламав свій кришталевий кубок

У Мальме вже відгримів 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. Тріумфатором пісенного конкурсу став представник Швейцарії – Nemo. Водночас після оголошення переможця стався конфуз – зламався кришталевий кубок.

Що цікаво, зробив це самі Nemo. Вони розбили кубок просто на сцені Євробачення-2024.

До теми Nemo – переможці Євробачення-2024: біографія тріумфаторів

Як Nemo зламали свій кришталевий кубок

Після оголошення результатів голосування, переможець ще раз виконав свій конкурсний трек The Code. На сцені він виступав із кубком в руках, відтак випадково вдарив ним об сцену й ніжка від нього відвалилась. На щастя, основна частина трофея залишилася неушкодженою.

Що відомо про перемогу Nemo