Такі номери входять в історію конкурсу як найгірші виступи Євробачення. Show 24 підготував добірку номерів, які отримали нуль у фіналі як від журі, так і від глядачів.

Fud Leclercq – Ton nom

Конкурс приймав Люксембург, де мали змогу виступити 16 країн. Перемогу тоді здобула Франція, однак Бельгія також встигла запам'ятатися своїм тотальним програшем.

Представник країни Fud Leclercq на той момент вже учетверте брав участь у конкурсі. Водночас це не врятувало його пісню Ton nom від 0 та останнього місця в рейтинговій таблиці.

Finn Kalvik – Aldri I Livet

У 1981 Євробачення проходило в Ірландії, тоді виступило 20 виконавців. Серед них виділився представник Норвегії Finn Kalvik.

Річ у тім, що він повторив "успіх" бельгійця Fud Leclercq і теж отримав повний нуль. Його пісня Aldri I Livet посіла 20 місце в рейтинговій таблиці.

Thomas Forstner – Venedig Im Regen

36 конкурс Євробачення проходив в Італії, де 22 країни представили свої пісні. Той рік запам'ятався спільною перемогою Швеції та Франції за балами від журі.

Однак, правила говорили, що у випадку нічиєї, перше місце отримує та країна, яка отримала найбільшу кількість балів частіше. Тому перемогу здобула Швеція.

Водночас бали від журі не хвилювали тільки одного виконавця. Представник Австрії Thomas Forstner з піснею Venedig Im Regen посів "почесне" останнє місце, отримавши тотальний 0 від журі.

The Makemakes – I Am Yours

Після феєричної перемоги Кончіти Вурст з Rise Like A Рhoenix у 2014, Австрія стала країною-господарем наступного конкурсу. Повторити тогорічного успіху їй не вдалося, однак вона запам'яталася фатальним програшем.

Гурт The Makemakes отримав нуль від журі та опинився на 27 місці рейтингової таблиці. Виконання пісні I Am Yours стало найгіршим виступом країни-організатора з 1957 року.

Водночас свою поразку гурт сприйняв з гумором. Він опублікував у соцмережах трек We are the zeroes of our time!, який обіграв приспів пісні-переможця 2015 року.

James Newman – Embers

З 2016 року змінилися правила розподілу балів. Тепер вирішувати долю учасників можуть і глядачі конкурсу. Однак, у 2021 році це не допомогло представнику Великої Британії James Newman.

Його пісня Embers отримала останнє місце і нуль від глядачів та суддів. Водночас британський співак подякував усім, хто його підтримував, слухав композиції та наповнював життя позитивом і любов'ю.

Знаменитість додав, що під час написання пісень він не міг отримати гарантію, що трек точно стане хітом та сподобається всім. Те, що він програв на Євробаченні-2021, навчило його брати себе в руки й ставати сильнішим.