Такие номера входят в историю конкурса как худшие выступления Евровидения. Show 24 подготовил подборку номеров, которые получили ноль в финале как от жюри, так и от зрителей.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Fud Leclercq – Ton nom

Конкурс принимал Люксембург, где имели возможность выступить 16 стран. Победу тогда одержала Франция, однако Бельгия также успела запомниться своим тотальным проигрышем.

Представитель страны Fud Leclercq на тот момент уже в четвертый раз участвовал в конкурсе. В то же время это не спасло его песню Ton nom от 0 и последнего места в рейтинговой таблице.

Fud Leclercq – Ton nom: смотрите видео онлайн

Finn Kalvik – Aldri I Livet

В 1981 Евровидение проходило в Ирландии, тогда выступило 20 исполнителей. Среди них выделился представитель Норвегии Finn Kalvik.

Дело в том, что он повторил "успех" бельгийца Fud Leclercq и тоже получил полный ноль. Его песня Aldri I Livet заняла 20 место в рейтинговой таблице.

Finn Kalvik – Aldri I Livet: смотрите видео онлайн

Thomas Forstner – Venedig Im Regen

36 конкурс Евровидения проходил в Италии, где 22 страны представили свои песни. Тот год запомнился совместной победой Швеции и Франции по баллам от жюри.

Однако, правила говорили, что в случае ничьей, первое место получает та страна, которая получила наибольшее количество баллов чаще. Поэтому победу одержала Швеция.

В то же время баллы от жюри не волновали только одного исполнителя. Представитель Австрии Thomas Forstner с песней Venedig Im Regen занял "почетное" последнее место, получив тотальный 0 от жюри.

Thomas Forstner – Venedig Im Regen: смотрите видео онлайн

The Makemakes – I Am Yours

После феерической победы Кончиты Вурст с Rise Like A Рһоепіх в 2014, Австрия стала страной-хозяином следующего конкурса. Повторить прошлогодний успех ей не удалось, однако она запомнилась фатальным проигрышем.

Группа The Makemakes получила ноль от жюри и оказалась на 27 месте рейтинговой таблицы. Исполнение песни I Am Yours стало худшим выступлением страны-организатора с 1957 года.

В то же время свое поражение группа восприняла с юмором. Она опубликовала в соцсетях трек We are the zeroes of our time!, который обыграл припев песни-победителя 2015 года.

The Makemakes – I Am Yours: смотрите видео онлайн

James Newman – Embers

С 2016 года изменились правила распределения баллов. Теперь решать судьбу участников могут и зрители конкурса. Однако, в 2021 году это не помогло представителю Великобритании James Newman.

Его песня Embers получила последнее место и ноль от зрителей и судей. В то же время британский певец поблагодарил всех, кто его поддерживал, слушал композиции и наполнял жизнь позитивом и любовью.

James Newman – Embers: смотрите видео онлайн

Знаменитость добавил, что во время написания песен он не мог получить гарантию, что трек точно станет хитом и понравится всем. То, что он проиграл на Евровидении-2021, научило его брать себя в руки и становиться сильнее.