MELOVIN уже втретє пробує свої сили на Нацвідборі – навіть попри те, що у 2018 році він вже представляв Україну на Євробаченні. Але "хлопчик виріс", тому його конкурсна пісня також заслуговує уваги, пише 24 Канал.

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MELOVIN виступив у фіналі Нацвідбору

Виконавець вийшов на сцену Нацвідбору-2024 у стильному образі. Він постав у сріблястій кофтинці та чорному шкіряному костюмі. Цікаво, що напередодні фіналу MELOVIN змінив імідж та перефарбувався у блонд. Наприкінці виступу артист ефектно скинув жакет.

Камери були зосереджені саме на артистові, а номер пройшов без зайвих деталей.

MELOVIN – Dreamer: дивіться відео онлайн

Про що пісня MELOVIN

Співак неодноразово підкреслював, що на пісню Dreamer його надихнув Володимир Івасюк. Він відвідав могилу легендарного музиканта у Львові, а повернувшись до готелю почув у голові мотив. У той же день він записав її на мікрофон.

За словами MELOVIN, його пісня про музичне ДНК країни. До того ж його пісню можна трактувати по-різному: європейці думатимуть про свої особисті мрії, а для українців зараз мрія одна – перемога.

Передати історію не за допомогою якихось викриків політичних, за які потім можуть дискваліфікувати й будуть проблеми. А через музику, я це вклав прямо туди. І немає в словах нічого, за що можуть тебе дискваліфікувати, – розповідав артист в інтерв'ю 24 Каналу.