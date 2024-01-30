Влітку під час перебування у Львові, співак вирішив піти на Личаківське кладовище. Він хотів відвідати могилу Івасюка. На той час артист вже мав ідею піти на Нацвідбір, але шукав натхнення до створення композиції. Ексклюзивно для 24 Каналу виконавець поділився деталями.

До теми Наша ДНК – це не лише фолк, – інтерв'ю з MELOVIN про Івасюка, Нацвідбір та пісню Jerry Heil

MELOVIN розповів, як писав пісню на Нацвідбір-2024

У артиста з'явився задум пісні саме на могилі легендарного українця. Він зазначив, що доторкнувся до пам'ятника та попросив у маестро допомогти йому з ідеями. Так, це дало виконавцю поштовх до написання композиції.

Взяв пам'ятник за руку. І так вголос сказав: "Маестро, дайте мені натхнення". Повернувся в готель, піднявся на оглядовий майданчик. І просто почув у голові мотив. Спустився в номер, швиденько записав на диктофон,

– висловився він.

За словами MELOVIN, композиція містить чітке послання й там немає жодних метафор. Зокрема, можна почути фразу "Ви пролили мою кров". Йдеться про вбивство Івасюка. Утім, головний мотив композиції полягає не в політичних висловлюваннях, а саме в музиці.

Передати історію не за допомогою якихось викриків політичних, за які потім можуть дискваліфікувати й будуть проблеми. А через музику, я це вклав прямо туди. І немає в словах нічого, за що можуть тебе дискваліфікувати,

– підкреслив артист.