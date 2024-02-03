Зазначимо, голосування за переможця Нацвідбору продовжили через технічний збій у Дії. Букмекери вважають, що найбільші шанси перемогти є в Alyona Alyona та Jerry Heil.

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Номер-присвята легендарному Володимиру Івасюку

Розпочали виступ SKYLERR та YAKTAK, які виконали хіт Володимира Івасюка "Пісня поміж нас". До них долучився й сам Дмитро Шуров, який до того ж у цей час грав на фортепіано. Після цього на сцені з'явилися ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil. Вони заспівали "Баладу про мальви". Піснею "Запроси мене у сни" продовжили виступ MELOVIN і NAHABA.

Після чого енергійності додали INGRET та гурт Ziferblat, які виконали композицію "Я – твоє крило". Далі NAZVA й YAGODY заспівали "Два перстені". Наприкінці виступу пролунала пісня Івасюка "Червона рута", а на завершення всі учасники в унісон заспівали куплет з композиції "Пісня буде поміж нас".