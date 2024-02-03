Українці цього року могли переглянути виступи лише онлайн, оскільки задля безпеки місце проведення не розсекречували. А проголосувати за фаворита можна було в застосунку Дія, зазначає 24 Канал.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Про старт голосування оголосили ведучі після виступу останнього фіналіста. Це задля того, щоб спочатку глядачі ознайомилися зі всіма учасниками, послухали всі пісні, а вже тоді обирали, яку хочуть чути на Євробаченні-2024 від України.

Якщо ви пропустили виступи у прямому ефірі, то кожен з них можете переглянути нижче.

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: YAKTAK – Lalala

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: INGRET – Keeper

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: NAZVA – Slavic English

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: ANKA – "Палала"

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: Drevo – Endless chain

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: MELOVIN – DREAMER

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: SKYLERR – Time is running out

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: Ziferblat – Place I Call Home

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: YAGODY – Tsunamia

Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн: NAHABA – GLASSS