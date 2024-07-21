Публікація швидко привернула увагу фоловерів, викликавши різні реакції. Деякі шанувальники висловили занепокоєння щодо ваги акторки, зауваживши, що вона "сильно схудла" і має "нездорову худобу". Знаменитість вже відреагувала на критику шанувальників.

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Так, на світлинах з відпочинку Наталка Денисенко позувала в мінісукні з перлами та вирізами, де можна було гарно розгледіти її фігуру.

У відповідь на негативні коментарі щодо зовнішнього вигляду акторка зазначила, що вона себе чудово почуває і є цілком здоровою.

Для мене головне – здоров'я і класне самопочуття, а потім вже – фігура,

– підкреслила зірка.

Наталка Денисенко розповіла про свою фігуру / Скриншоти з інстаграму

Денисенко пояснила, що її зовнішній вигляд – результат здорового способу життя та регулярних тренувань, а не виснажливих дієт. Вона додала, що важить зараз 45 кілограмів і їй це подобається.