Публикация быстро привлекла внимание фолловеров, вызвав различные реакции. Некоторые поклонники выразили беспокойство относительно веса актрисы, заметив, что она "сильно похудела" и имеет "нездоровую худобу". Знаменитость уже отреагировала на критику поклонников.

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Так, на фотографиях с отдыха Наталья Денисенко позировала в мини-платье с жемчугом и вырезами, где можно было хорошо разглядеть ее фигуру. В ответ на негативные комментарии относительно своего внешнего вида актриса отметила, что она себя прекрасно чувствует и вполне здорова.

Для меня главное – здоровье и классное самочувствие, а потом уже – фигура,

– подчеркнула звезда.

Наталка Денисенко рассказала о своей фигуре / Скриншоты из инстаграма

Денисенко объяснила, что ее внешний вид – результат здорового образа жизни и регулярных тренировок, а не изнурительных диет. Она добавила, что весит сейчас 45 килограммов и ей это нравится.