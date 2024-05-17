Встромила ніж у спину, – Наталка Карпа про зраду коханого з її найкращою подругою
Джерело:Слава Дьомін
Відома співачка Наталка Карпа розповіла про свої перші стосунки. Втім, вони закінчилися зрадою коханого з найкращою подругою артистки.
Водночас виконавиця поділилася, що переживає кризу в шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном "Джексоном" Тереховим. Пара навіть думала про розлучення.
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Що розповіла Карпа про перше кохання
Наталка зустрічалася з хлопцем у 18-річному віці. Він працював журналістом і був старший за співачку на 7-8 років. Однак, головною перепоною у стосунках стала найкраща подруга артистки, з якою Карпа дружила з самого дитинства. Дівчина, за спиною Наталки, почала крутити роман з журналістом, про що згодом дізналася виконавиця.
Вона мені перша встромила ніж у спину. Я ще потім дізналася про їхнє листування. Я її запросила до себе, ми ділимося своїм. Я багато стільки розповідаю їй про нього, як він мені подобається. Потім, коли я вже дізналась про зраду, я ж розумію, що вона в цей момент з ним зідзвонювалась і листувалася,
– пригадала артистка.
Під час останньої зустрічі з хлопцем Карпа, зі сльозами на очах, не захотіла нічого йому говорити, оскільки знала про зраду. Втім, через тиждень жінка дізналася про трагічну загибель коханого.
Я влетіла на цю радіостанцію – він до мене з обіймами. Я просто дивлюсь йому в очі, а в мене сльози, і я бачу, що він трошки був під випивкою. У нас був зоровий контакт і він зрозумів. Потім я просто хлопнула дверима і пішла,
– зазначила Наталка.
Водночас жінка зізналася, що не вважає статевий контакт фізичною зрадою. Для неї найгіршою є зрада "на духовному рівні".
Наталка Карпа про зраду коханого: дивіться відео онлайн
Що відомо про кризу в шлюбі Карпи
- Влітку, перед повномасштабним вторгненням її чоловік зізнався, що більше не має тих почуттів до жінки, які були раніше. Водночас причиною кризи стали стосунки на відстані, оскільки Карпа з донькою жила на дачі у Львові.
- Втім, Наталка і Євген не розлучилися. Після небезпечного завдання на фронті Терехов переосмислив свої почуття та вирішив повернутися до сім'ї.
- Зараз Карпа може спокійно та без образ говорити про Євгена та їхній шлюб. Вони працюють над стосунками і співачка вчиться бути щасливою.