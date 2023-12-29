Інцидент трапився після перемоги співачки на музичному фестивалі "Слов'янський базар". Тоді їй подарували хорошу премію. Злочинці намагалися відібрати у Могилевської отримані кошти.

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Могилевська шокувала історією про її пограбування

Артистка отримала за перемогу в конкурсі грошову винагороду – 6 тисяч доларів. Ця інформація швидко розповсюдилась в пресі. Згодом до Наталі у квартиру прорвалися крадії. Вони вдарили її по голові та спробували вкрасти кошти.

Коли я на "Слов'янському базарі" перемогла, мені ту премію не дали, а там 6 тисяч доларів був виграш. Мені її не віддавали 5-10 років. Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали. Але пройшла ця інформація в газетах, і що ти думаєш? На мене напали! Це було дуже серйозно. Побили мене,

– поділилась вона.

За словами Могилевської, вона на той момент говорила з мамою телефоном. Власне, це й врятувало артистку від злочинців. Тому що крадії подумали, що Наталя вдома не сама та втекли з її помешкання.

Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном в цей момент. Я була у квартирі. Відкрила двері, отримала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла телефоном, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, вони втекли і його залишили,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю Наталії Могилевської: дивіться відео онлайн

Що раніше говорила Наталія Могилевська