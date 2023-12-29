Інцидент трапився після перемоги співачки на музичному фестивалі "Слов'янський базар". Тоді їй подарували хорошу премію. Злочинці намагалися відібрати у Могилевської отримані кошти.
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Могилевська шокувала історією про її пограбування
Артистка отримала за перемогу в конкурсі грошову винагороду – 6 тисяч доларів. Ця інформація швидко розповсюдилась в пресі. Згодом до Наталі у квартиру прорвалися крадії. Вони вдарили її по голові та спробували вкрасти кошти.
Коли я на "Слов'янському базарі" перемогла, мені ту премію не дали, а там 6 тисяч доларів був виграш. Мені її не віддавали 5-10 років. Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали. Але пройшла ця інформація в газетах, і що ти думаєш? На мене напали! Це було дуже серйозно. Побили мене,
– поділилась вона.
За словами Могилевської, вона на той момент говорила з мамою телефоном. Власне, це й врятувало артистку від злочинців. Тому що крадії подумали, що Наталя вдома не сама та втекли з її помешкання.
Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном в цей момент. Я була у квартирі. Відкрила двері, отримала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла телефоном, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, вони втекли і його залишили,
– зазначила співачка.
Інтерв'ю Наталії Могилевської: дивіться відео онлайн
Що раніше говорила Наталія Могилевська
- Нещодавно співачка зізнавалась, що після початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджала з України. За словам Наталі, для неї важливо залишатися вдома. На думку Могилевської, артист має бути зі своїм народом.
- Днями Наталя повідомила, що має коханого чоловіка. До цього вона протягом десяти років була сама, бо займалась кар'єрою. Але все змінилося тоді, коли Наталія усвідомила свою жіночність. Могилевська додала, що все ще мріє про дітей.
- Також артистка поділилась, що дуже налякалася під час останньої повітряної атаки росіян. Вона розповіла, що вперше вибух був так близько до неї.