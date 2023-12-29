24 Канал зібрав, як українські знаменитості реагували на масований обстріл країни. Багато з них перебували в укриттях, хтось – звертався до фанів зі словами підтримки.

Зверніть увагу У Харкові внаслідок російських ударів загинула людина, багато поранених

Леся Нікітюк

Ведуча показала своє фото з ванни, де вона переховувалась від ракетного удару. Там був і її собака Рафік.

В укритті,

– підписала знімок Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз

Григорій Решетник

Шоумен висловив співчуття всім постраждалим та родинам загиблих. Наразі відомо про багато поранених у Харкові, Львові, Києві, Дніпрі.

"Кожного разу дуже боляче. Серце розривається. А розум вкотре відмовляється вірити та усвідомлювати, що це відбувається у 21 столітті у центрі Європи. Світе, схаменися! Допоки не пізно", – написав Решетник.



Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Цибульська

Співачка показалася з сином в укритті у Львові. Вона розповіла, що вийшла з потягу, а працівниця подарувала їй чай та привітала з Новим роком. Співачка розчулилась до сліз і закликала донатити.



Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Євген Клопотенко показав красномовну відповідь загарбникам.

Ілона Гвоздьова ще перед ракетною атакою припустила, який тяжкий ранок чекатиме українців.



Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва підтримала фанів. "Оце ранок. Тримаймось", – написала співачка.



Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова закликала берегти себе.



Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Репяхова лаконічно висловилась: "Тримайтесь, люди".



Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Більше реакцій зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Одна з наймасованіших атак на Україну

Вночі росіяни запустили по містах України десятки "шахедів", деякі з них дісталися аж до Львівської області. Під ранок почався черговий ракетний удар: росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.