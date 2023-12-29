24 Канал зібрав, як українські знаменитості реагували на масований обстріл країни. Багато з них перебували в укриттях, хтось – звертався до фанів зі словами підтримки.
Зверніть увагу У Харкові внаслідок російських ударів загинула людина, багато поранених
Леся Нікітюк
Ведуча показала своє фото з ванни, де вона переховувалась від ракетного удару. Там був і її собака Рафік.
В укритті,
– підписала знімок Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз
Григорій Решетник
Шоумен висловив співчуття всім постраждалим та родинам загиблих. Наразі відомо про багато поранених у Харкові, Львові, Києві, Дніпрі.
"Кожного разу дуже боляче. Серце розривається. А розум вкотре відмовляється вірити та усвідомлювати, що це відбувається у 21 столітті у центрі Європи. Світе, схаменися! Допоки не пізно", – написав Решетник.
Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Оля Цибульська
Співачка показалася з сином в укритті у Львові. Вона розповіла, що вийшла з потягу, а працівниця подарувала їй чай та привітала з Новим роком. Співачка розчулилась до сліз і закликала донатити.
Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Євген Клопотенко показав красномовну відповідь загарбникам.
Ілона Гвоздьова ще перед ракетною атакою припустила, який тяжкий ранок чекатиме українців.
Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва підтримала фанів. "Оце ранок. Тримаймось", – написала співачка.
Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова закликала берегти себе.
Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Катерина Репяхова лаконічно висловилась: "Тримайтесь, люди".
Реакції на атаку / Фото з інстаграм-сторіз
Більше реакцій зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Одна з наймасованіших атак на Україну
Вночі росіяни запустили по містах України десятки "шахедів", деякі з них дісталися аж до Львівської області. Під ранок почався черговий ракетний удар: росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
- У Києві пошкоджена станція метро "Лук'янівська", пошкоджені житлові будинки у кількох районах.
- У Дніпрі ракета влучила у пологовий будинок та торговий центр. Є загиблі й поранені.
- У Харків прилетіло понад 20 ракет, одна людина загинула, ще 11 зазнали поранення.
- У Львові є влучання у житловий будинок, пошкоджені школи та ліцей, є жертва та постраждалі.
- У Запоріжжі 10 постраждалих, ще двоє у тяжкому стані. Рятувальна операція триває.