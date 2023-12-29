Артистка підкреслила, що сильно налякалася. Вона розповіла, що вперше вибух був так близько до неї.

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Наталя Могилевська бачила вибух у Києві

Співачка розповіла, що сьогодні була свідком вибуху. Могилевська підкреслила, що це перший випадок на тлі повномасштабного вторгнення, коли так близько від неї стався вибух. Вона розповіла, що дуже сильно злякалася.

Сьогодні в мене на очах вибухнуло щось велике. Уламки впали на мій берег. Я дуже злякалась. Щоб так близько від початку війни, я не пам'ятаю. Страшна атака сьогодні. Я не знаю, як нам усе це пережити та залишитися людьми. Така страшна агресія підіймається. У мене повний будинок людей. Любих та рідних. Мені дуже за нас усіх страшно. Я якраз молилася вранці. Це було дуже контрастно. Любов і подяку Богу розірвав страшний вибух нашої дійсності,

– зазначила виконавиця.

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