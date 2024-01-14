Співачка поділилась, що дуже любить своїх доньок і радіє тому, як вони зростають. За словами Наталії, у її домі тепер "дуже багато ніжності, тендітності й жіночності".

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Господь дає дівчинку тоді, коли мамі потрібно пропрацювати жіночі якості. Я не обирала, я просто полюбила їх усім серцем. Тепер у моєму домі дуже багато ніжності, тендітності й жіночності. Це величезне щастя – спостерігати, як зростають маленькі леді,

– висловилась вона.

Наталія зізналась, що планує виховати у доньках гідність, цнотливість, самоповагу. Також вона ствердила, що буде підтримкою для своїх дітей.

Що б вони не зробили, які б помилки та неприємні події з ними не сталися, вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати й любити. Мені здається, це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою та розслабленою дитиною. Ну і, звісно, тато повинен казати, що "ти в мене найкрасивіша і найталановитіша",

– зазначила співачка.

Про особисте Наталі Могилевської

На початку року співачка здивувала прихильників новиною, що стала мамою. З'ясувалося, що Наталя з коханим вирішили удочерити двох дівчаток – Мішель і Софію, ще півтора року тому. Певний час вони мовчали про це, аби діти звикли до нової родини.

Знаменитість розповідала, що довго розмірковувала, перш ніж взяти на себе відповідальність за життя двох дівчат. Зараз вона активно вивчає книги про виховання дітей та радиться з фахівцями щодо різних питань.

Цікаво, що під час повномасштабного вторгнення артистка знайшла своє кохання. Вона познайомилась з чоловіком Валентином, коли він допомагав евакуйовувати сестру співачки до Франції. Пізніше з'ясувалось, що вони були знайомі 20 років та навіть жили на одній вулиці протягом двох років.