У новинному сюжеті Наталія Могилевська все-таки засвітила коханого – бізнесмена Валентина. На екранах з'явилися кадри, як співачка танцює в його обіймах.

Не пропустіть Наталія Могилевська вперше стала мамою: зворушливе фото

Наталія Могилевська засвітила коханого

Співачка показала обранця тільки зі спини, а обличчя приховала. Наталія називає Валентина своїм чоловіком, хоч невідомо, чи одружена пара. Рішення усиновити дітей вони ухвалили спільно.

Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення,

– зізналась Могилевська.



Наталія Могилевська з коханим / Скриншот з відео

Артистка зізналась, що раніше родиною для неї були шанувальники. Тепер же в неї є справжня сім'я.

"Після смерті батьків у мене не було родини. Це дивна історія, щоб у 40 років у жінки ще не було дітей, ще не було чоловіка, але вже не було батьків. І єдиною моєю родиною був глядач", – зауважувала зірка.

Наталія Могилевська стала мамою

У новорічну ніч українська співачка зізналася, що стала мамою для двох дівчаток, яких удочерила. Це сестри, яким на момент всиновлення було по 10 та 2 роки.

Наталія Могилевська зізналась, що діти були дуже травмовані – старшій доводилося кілька разів рятувати життя молодшої сестри. Вони довго проходили адаптацію, щоб влитися в нову родину та частково мирне життя.

Знаменитість вирішила, що не буде знайомити своїх дітей з публікою, тому не показала їхніх облич. Якби її не зняли в магазині папараці, ніхто б про це не дізнався.