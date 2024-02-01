Наталію Могилевську зустріла блогерка Маша Батіг на вулицях Львова. Дівчина розпитала артистку, що вона носить у своїй сумочці.

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Наталія Могилевська розчулила подарунками від доньок

Виконавиця постала на відео з бежевою сумкою Birkin від Hermès. За її словами, це покупка 20-річної давності: зараз така розкіш не на часі.

У сумочці Могилевської виявилась аптечка, кросівки, їжа, парфуми та лампа для знімання відео. Окрім того, Наталія показала зворушливі подарунки від доньок. Це були аплікації у вигляді лисиці та пінгвіна від молодшої доньки, а також листівка у формі сердечка від старшої. Про що йшла мова у записці, зірка вирішила не розповідати.

Наталія Могилевська також зізналася, як вдалося знайти спільну мову з названими доньками.

Любов це і є спільна мова. Було неважко,

– поділилась артистка.

Що у сумочці Наталії Могилевської: відео

Ролик зі співачкою зворушив мережу. Користувачі поділилися думками у коментарях

"Наталя розквітла з діточками";

"Велика вам подяка, що взяли дівчаток! Божої вам опіки!";

"Яка вона класна. Нехай діточки приносять лише радість, не хворіють і ростуть щасливими".

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