Наталію Могилевську зустріла блогерка Маша Батіг на вулицях Львова. Дівчина розпитала артистку, що вона носить у своїй сумочці.
Цікаво Екскоханий Наталії Могилевської вперше відреагував на новину, що співачка стала мамою
Наталія Могилевська розчулила подарунками від доньок
Виконавиця постала на відео з бежевою сумкою Birkin від Hermès. За її словами, це покупка 20-річної давності: зараз така розкіш не на часі.
У сумочці Могилевської виявилась аптечка, кросівки, їжа, парфуми та лампа для знімання відео. Окрім того, Наталія показала зворушливі подарунки від доньок. Це були аплікації у вигляді лисиці та пінгвіна від молодшої доньки, а також листівка у формі сердечка від старшої. Про що йшла мова у записці, зірка вирішила не розповідати.
Наталія Могилевська також зізналася, як вдалося знайти спільну мову з названими доньками.
Любов це і є спільна мова. Було неважко,
– поділилась артистка.
Що у сумочці Наталії Могилевської: відео
Ролик зі співачкою зворушив мережу. Користувачі поділилися думками у коментарях
- "Наталя розквітла з діточками";
- "Велика вам подяка, що взяли дівчаток! Божої вам опіки!";
- "Яка вона класна. Нехай діточки приносять лише радість, не хворіють і ростуть щасливими".
Наталія Могилевська всиновила дітей
- На початку року Наталія Могилевська вразила новиною про те, що стала мамою. Разом із коханим чоловіком вона удочерила двох дівчаток – Мішель та Софію. Це сестри: зараз їм приблизно по 12 та 4 роки відповідно.
- Як розповідала артистка, діти були травмовані. Тому довелося пройти нелегку адаптацію, щоб прийняти нову родину.
- Наталія Могилевська вирішила не знайомити шанувальників з доньками. Вона не показуватиме їхніх фото та мало що розповідатиме журналісткам. За словами співачки, ніхто б і не дізнався про дітей, якби Наталію не підловили з ними у магазині.