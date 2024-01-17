Музичний продюсер Олександр Ягольник був не тільки автором пісень Наталії Могилевської. Довгий час між ними був роман. Зараз він щасливий тим, як склалося життя колишньої.

До теми Наталія Могилевська вперше відреагувала на хейт з приводу усиновлення двох дітей

Колишній Могилевської про всиновлення дітей.

Я завжди радий, коли в Наталі щось хороше відбувається в житті, особливо в такій важливій сфері, як сім'я. Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюсь, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоби вдочерити когось. І зараз дуже тішуся з того, як розпорядилася доля,

– прокоментував продюсер.

Олександр Ягольник пригадав, що Наталія Могилевська мала досвід виховання дітей, коли була у стосунках із бізнесменом Єгором Долініним.

"У її сім’ї, яка походить з давнього козацького роду Могил, у мами Ніни Петрівни було дві доньки: старша Оксана і молодша Наталя. Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою. Крім того, в неї був уже певний досвід виховання дівчаток", – зауважив чоловік.



Наталія Могилевська та Олександр Ягольник / Фото ТСН

Що відомо про стосунки Ягольника та Могилевської