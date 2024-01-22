Принагідно психологиня влаштувала майстер-клас в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж". Номер за добу там коштує від 24 тисяч гривень.

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Холоденко відзначила День народження у Монако

Наталія провела захід у великій конференц-залі готелю. Квиток на майстер-клас психологині коштував 600 євро та мав назву "7 кілометрів до себе". Однак, програма дійства залишилась прихованою для широкого залу. Тож, яке саме навчання психологиня проводила аудиторії, невідомо.



Майстер-клас Холоденко / Скриншот з сайту

В оголошенні йшлося про те, що майстер клас дасть змогу "зануритися у її світ та оточення, отримати новий досвід спілкування, забрати купу корисних інсайтів та добре відпочити". Холоденко закликала своїх шанувальників не зволікати, тому що за її словами, багато квитків вже викупили учасники її попередніх програм.

Згодом запис з цієї події з'явився у мережі. Його Наталія вирішила продавати вже за 1390 гривень. Видно, що його тривалість 80 хвилин, а доступ залишається протягом 3 місяців.



Запис майстер-класу Холоденко / Скриншот з сайту

Зі світлин із заходу помітно, що Холоденко обрала для свого дня народження напівпрозору сукню. Вона була молочного відтінку з рюшами. Наталія також виконувала на майстер-класі українські пісні.



Холоденко відзначила день народження / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Наталію Холоденко