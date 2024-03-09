Наталі Портман офіційно розлучилась з чоловіком через зраду
Джерело:People
Голлівудська зірка Наталі Портман і танцівник Бенжамін Мільп'є розлучилися після 11 років шлюбу. Місяць тому їхній шлюб офіційно розірвали.
Наталі Портман подала заяву на розлучення ще 8 місяців тому, у липні минулого року. Про це на той час ходили лише чутки, та зараз подружжя офіційно розлучилося. Це підтверджують представники пари.
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Наталі Портман офіційно розлучилась
Шлюборозривний процес завершився минулого місяця у Франції, де Наталі Портман жила з чоловіком та двома дітьми.
Відомо, що для акторки було нелегко переживати розлучення. Причиною цього стали плітки про зраду Мільп'є з 25-річною екоактивісткою. Та близькі підтримали зірку у складний момент.
Спочатку було дуже важко, але її друзі згуртувалися навколо неї й допомогли пройти через найгірші часи. Наталі пережила дуже важкий і болісний рік, але вона вийшла з нього сильнішою і знаходить радість у сім'ї, друзях і роботі,
– каже представник акторки.
Навіть попри складні стосунки пара зосередилась на тому, щоб допомогти дітям адаптуватися. Вони обоє працювали над тим, щоб стати найкращими батьками.
Наталі Портман з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Наталі Портман
Що відомо про розлучення пари
- Ще з весни минулого року Наталі Портман перестала з'являтися на публіці з обручкою, даючи знаки, що з її шлюбом не все гаразд.
- Після новин про короткотривалий роман її чоловіка на стороні, подружжя намагалося працювати над стосунками і помиритися. У той час вони суміщали роботу та шлюб: Мільп'є став хореографом "Дюни-2", а Наталі Портман займалась багатьма іншими проєктами.
- Жоден з партнерів не став коментувати особистого життя. Лише нещодавно в інтерв'ю Наталі Портман заявила, що публічні обговорення її розлучення "це жахливо".