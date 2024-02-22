Увесь світ обговорював розлучення акторки Наталі Портман та танцівника Бенжаміна Мільп'є. Та акторка практично не коментувала чутки навколо особистого життя.
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Наталі Портман про розлучення
У новому інтерв'ю в знаменитості запитали, як вона ставиться до цих розмов навколо її шлюбу та розлучення. Акторка висловилась лаконічно.
Це жахливо, і в мене немає бажання підігрівати до цього інтерес,
– сказала Наталі Портман.
Наталі Портман з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Наталі Портман
Що відомо про шлюб Наталі Портман
- Наталі Портман та Бенжамін Мільп'є познайомилися на зніманнях фільму "Чорний лебідь", де танцівник навчав її. Вони заручилися через рік після знайомства, а вже у 2011 зіграли весілля. У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей – син та донька.
- Криза в зіркової пари сталася влітку 2023 року. Тоді преса заговорила про зраду Бенжаміна Мільп'є. Він нібито мав короткий роман з 25-річною екоактивісткою.
- Через кілька місяців Наталі Портман з'явилась на саміті Angel City Equity Summit без обручки. Тож інсайдери припускають, що подружжя розлучилося.