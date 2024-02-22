Увесь світ обговорював розлучення акторки Наталі Портман та танцівника Бенжаміна Мільп'є. Та акторка практично не коментувала чутки навколо особистого життя.

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Наталі Портман про розлучення

У новому інтерв'ю в знаменитості запитали, як вона ставиться до цих розмов навколо її шлюбу та розлучення. Акторка висловилась лаконічно.

Це жахливо, і в мене немає бажання підігрівати до цього інтерес,

– сказала Наталі Портман.



Наталі Портман з колишнім чоловіком / Фото з інстаграму Наталі Портман

Що відомо про шлюб Наталі Портман