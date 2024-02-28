У супермоделі та генерального директора компанії Snapchat Евана Шпігеля з'явилась вже третя спільна дитина.

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Міранда Керр народила вчетверте

У подружжя народився третій син, якому дали ім'я – П'єр. Наразі знаменитість вирішила не показувати шанувальників новонародженого. Вона лише поширила ніжне фото, на якому зображені маленькі жовті шкарпетки.

Ми дуже радіємо появі нашого маленького промінчика сонця – П'єра Керра Шпігеля. Це таке хвилювання, вітати четвертого сина в нашій родині. Ми відчуваємо благословіння,

– написала вона.

Цікаво, що ім'я П'єр мав дідусь Міранди Керр, який відійшов у вічність у лютому 2021 року через онкологію.

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