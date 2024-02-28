У супермоделі та генерального директора компанії Snapchat Евана Шпігеля з'явилась вже третя спільна дитина.
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Міранда Керр народила вчетверте
У подружжя народився третій син, якому дали ім'я – П'єр. Наразі знаменитість вирішила не показувати шанувальників новонародженого. Вона лише поширила ніжне фото, на якому зображені маленькі жовті шкарпетки.
Ми дуже радіємо появі нашого маленького промінчика сонця – П'єра Керра Шпігеля. Це таке хвилювання, вітати четвертого сина в нашій родині. Ми відчуваємо благословіння,
– написала вона.
Цікаво, що ім'я П'єр мав дідусь Міранди Керр, який відійшов у вічність у лютому 2021 року через онкологію.
Про особисте життя супермоделі
- Міранда Керр була в шлюбі з відомим актором Орландо Блумом. У 2011 році жінка народила йому сина Флінна. Утім, подружжя розлучилось після трьох років шлюбу.
- У 2017 році Керр вийшла заміж за бізнесмена Евана Шпігеля. Окрім 12-річного Флінна, подружжя виховує двох спільних синів – 4-річного Майлза та 5-річного Харта. Тепер у них з'явився ще один синочок, на ім'я П'єр.