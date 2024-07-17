Не за тих взялися, – блогерка Настя Умка емоційно відреагувала на внесення у базу "Миротворець"

На тлі контроверсійних заяв блогерки Насті Умки, яка має понад 600 тисяч підписників, її додали в базу "Миротворець". Одна з причин – розповсюдження російської пропаганди.

Інфлюенсерка вже записала відео зі своєю реакцією. Вона зізналася, що ця новина стала для неї шоком і заявила: "Не з тих починають і не за тих взялися".

Вас також може зацікавити Працював із Притулою та Фреймут: де зараз Олександр Педан, який став обличчям телебачення

На сайті "Миротворець" вказано, що Туркот Анастасію Володимирівну звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України, поширенні російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України та замаху на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, її називали "пособником російсько-фашистських загарбників та терористів".



Настю Умку внесли в базу "Миротворець" / Скриншот з сайту

Настя Умка вважає, що її несправедливо додали до бази "Миротворець".

Як в нашій державі з людини легко зробити ворога і зрадника. При тому, що в тій базі реально є люди, які несуть загрозу, які реально робили злочини, і я, фраза якої була вирвана з контексту, розкручена, перекручена і рознесена по всьому світу. Я, як увечері сіла читати, сіла дивитися, в мене був просто шок, тому що я вважаю, що вони не з тих починають і не за тих взялися,

– сказала жінка.

Вона додала, що вже поговорила з працівниками СБУ, зрозуміла свою помилку, але на це, за словами інфлюенсерки, "всім по*уй".

Тепер я повинна виправдовуватись за те, що нікому нічого фігового не зробила, а мені приписують те, що приписали. Це взагалі якийсь повний парадокс… У мене прям кипить всередині, що з мене зробили просто зрадника за бажання жити в мирній країні, щоб ніхто в ній не вмирав,

– підкреслила блогерка.

Настя Умка відреагувала на те, що її додали у базу "Миротворець": дивіться відео онлайн

Що таке "Миротворець" Це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи "Народний тил".

Річ у тім, що після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" Настя Умка заявила, що "всі вже так за**алися. Нікому не треба кордони 91 року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Скільки ще повинно піти життів людей, щоб це все зупинилось". Вона також додала, що все тримається на звичайних людях, які навчились гуртуватись.

Дій від влади нашої я реально ніяких не бачу. Не бачу ніякого позитивного розвитку цих всіх подій,

– зазначила тоді інфлюенсерка.

До слова, також у базу "Миротворець" додали й інших блогерів, яких напередодні звинуватили в розпалюванні мови ворожнечі. Серед них, Олександр Волошин та Влада Роговенко. Артист вже також емоційно відреагував на цю звістку. Він зізнався, що спочатку не повірив, що потрапив до бази, де за словами блогера, його "зрівняли з сепаратистами".