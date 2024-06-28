На тлі чуток про зради Потапа: Настя Каменських відповіла, чи розлучається з чоловіком

Мережа гуде черговими чутками навколо нового роману Потапа. На тлі пліток Настя Каменських розставила крапки над "і" – чи розлучається вона з репером.

Настя Каменських прокоментувала стосунки з Потапом зараз. За словами артистки, якби вона справді хотіла розлучитися – то відкрито повідомила б про це.

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Виконавиця каже, що вже багато разів розставляла ті самі крапки над "і" щодо чуток про розрив з Потапом. Та щоразу знаходяться нові причини, чому в мережі говорять про розлучення.

Мене дуже дивувало, що продовжували писати, що ми розлучаємося, коли я кажу: "Ми не розлучилися, ми не розлучаємося, ми навіть ніколи не робили таку заяву". Нічого не було, щоб подумали, що ми розлучаємося. Я не розлучаюся зі своїм чоловіком. І коли я захочу це зробити, повірте, я вам повідомлю сама. І нікому цю новину не віддам,

– заявила Настя Каменських.

Чому з'явилися чутки про розлучення Каменських і Потапа