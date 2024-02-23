Пара прибула на червону доріжку в Kaseya Center, що у Маямі, як спеціальні гості від України. Зокрема, Каменських відповідала на запитання іноземних журналістів.

Цікаво Після поїздки в Колумбію: Потап презентував новий трек про українців

Потап і Настя поширили фото з нареченим Меган Фокс

Прихильників обурили світлини Потапа та Насті з обранцем голлівудської акторки. Адже нещодавно вона назвала українських жінок "надувними ляльками".

Одна з користувачок мережі почала закидати парі, чи запитали вони у нареченого Меган Фокс Machine Gun Kelly про допис його коханої щодо українок.

"Це, здається, Machine Gun Kelly на третьому фото? Можна було запитати в нього, що це його наречена за хр*нь поширила про українських дівчат у своєму передостанньому дописі в інстаграмі", – написала вона.



Потап з Machine Gun Kelly / Фото з інстаграму продюсера



Настя Каменських з Machine Gun Kelly / Фото з інстаграму співачки

До речі, Настя згодом видалила фото з Machine Gun Kelly зі свого інстаграму. Адже зараз цю світлину неможливо побачити на сторінці співачки.

Що цьому передувало

Раніше Меган Фокс оприлюднила світлину з вечірки після "Супербоула", де вона проводила час зі співачкою Тейлор Свіфт. Вона ствердила, що має вигляд, ніби "українська надувна лялька".

"Боже, подивіться, як я змінилася. Зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я мала вигляд, як українська надувна лялька. Насправді ж, я маю вигляд як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", – написала вона.

Таке висловлювання обурило українок. Вони почали флешмоб у тіктоці, де поширюють свої світлини й відео. Жінки залишають іронічний підпис: "Привіт. Я українська надувна лялька. А ти хто, Меган?".