З днем народження, крихітко, – Потап ніжно привітав Настю Каменських з 37-річчям

4 травня Насті Каменських виповнилося 37 років. Зі святом співачку вже привітав її чоловік Потап.

Нещодавно вони разом відправились до Латинської Америки. Там артисти планують розвивати свій музичний потенціал.

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Як Потап привітав дружину з днем народження

Репер поділився світлиною коханої та написав коротке й лаконічне привітання під фото.

Я тобою пишаюсь, я тебе співаю, з днем народження, крихітко,

– зазначив Олександр.

Що Настя Каменських запостила у свій день народження

Виконавиця виставила фотографію з великим букетом тюльпанів і поділилася своїми роздумами. NK наголосила, що завжди варто пам'ятати, що найцінніше що в нас є – це ми, тож не треба боятися бути собою, проявляти себе та експериментувати.

У свій День народження я хочу загадати бажання, щоб всі, хто ще вагається відкрити себе справжнього, перестали боятись бути собою. Із захватом я експериментую, обожнюю бути різною, це те що надихає мене. Тому я хочу, щоб і ви зробили крок назустріч собі, розкривали світові різні грані своєї особистості та ставили себе на перше місце, незалежно від думки оточення. Не втрачайте самоідентичність, коли стикаєтесь з негативом. Адже це неймовірне щастя – не грати, а жити,

– підкреслила артистка.

Каменських додала, що важливо допомагати нужденним, адже це велике щастя і потужний обмін позитивною енергією. Тож вона закликала всіх, хто хоче її сьогодні привітати, зробити донат.