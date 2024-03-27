Українська артистка Надя Дорофєєва опублікувала на особистій сторінці інтимний знімок. Виконавиця не соромиться поставати у відвертих образах перед своєю аудиторією.

До слова Стильні та зухвалі: Нікітюк, Дорофєєва показали, якими їх бачить штучний інтелект у стилі 90-х

Новий образ Наді Дорофєєвої

Співачка позувала перед камерою топлес, прикриваючи оголені груди руками. Вона одягнула лише широкі блакитні джинси з масивними кишенями і поясом.

Образ Наді Дорофєєвої доповнювали срібні прикраси й елегантна зачіска. Зірка вклала волосся у стилі пляжних хвиль.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Про що зізналась співачка

Цим відвертим знімком Надя Дорофєєва привернула увагу до важливості перевіряти своє здоров'я. Вона зізналась, що має проблеми з гормонами. Однак зірка раніше не усвідомлювала, що вони так сильно можуть впливати на стан.

Завдяки допису Каті Сільченко Дорофєєва зрозуміла, чому протягом останніх 3 років прокидалась втомленою, відчувала слабкість упродовж дня.

Щодня я боролась і вважала себе чи то лінивою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися… Щодня я по черзі викреслювала ці варіанти, адже усвідомлювала, що все з цього переліку точно не про мене,

– зауважила артистка.

Співачці підняли дозування препарату, який вона приймала раніше. Завдяки цьому вона вже місяць добре почувається.



"Я не знала, що ТТГ так впливає. Абсолютно на все. Я, доросла дівчинка, цього не знала. А точніше я просто не звертала на це уваги, яку насправді повинна була звернути. Хочу уважніше зайнятися цим питанням. І вам нагадую: ну обійміть нарешті себе", – звернулась Надя Дорофєєва до прихильників.