У соціальних мережах з'явився новий тренд, навіяний штучним інтелектом. Застосунок Loopsie може згенерувати фото, який вигляд мала б людина, якби вона жила 30 років тому, пише Show 24.

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Українські знаменитості не оминули свіжий тренд і слідом за іншими користувачами вирішили спробувати створити свої фото у стилі 90-х.

Надя Дорофєєва

Штучний інтелект показав співачку зі злегка темнішим та довшим кольором волосся. Вона постала не з мікрофоном, а фотоапаратом у руках. На думку АІ, Дорофєєва з 90-х одягала б спортивні костюми та легкі кофтинки.

Як зірки виглядали б у 90-х / Фото з інстаграму

Леся Нікітюк

У телеведучої в 90-х могло б бути кучеряве волосся, тонкі брови та оригінальний стиль.

Я думала, що в мене інтелект, але штучний інтелект виявився більш штучним,

– написала Леся Нікітюк.

Як зірки виглядали б у 90-х / Фото з інстаграму

Даша Квіткова

Штучний інтелект побачив блогерку-білявку з темно-русявим кольором волосся. Даша Квіткова у 90-х займалася б спортом, любила читати книжки та займалася б фотографією. На деяких знімках інфлюенсерка нагадала фанам юну Дженніфер Еністон.

Штучний інтелект вирішив, що мені личило б бути брюнеткою,

– прокоментувала знімки Даша Квіткова.

Як зірки виглядали б у 90-х / Фото з інстаграму

Вікторія Маремуха

Подібно до інших зірок, у Вікторії з 90-х потемнішав колір волосся. Штучний інтелект також вирішив, що дівчина могла б займатися музикою. Цього разу фани приписали їй схожість з Лесею Нікітюк.

Впізнали мене з 90-х чи ні?

– запитала у фоловерів блогерка.

Як зірки виглядали б у 90-х / Фото з інстаграму

Аліна Френдій

Блогерка також з допомогою штучного інтелекту згенерувала свої фото у стилі 90-х. АІ показав Аліну Френдій у доволі зухвалому незвичному образі.

Як зірки виглядали б у 90-х / Фото з інстаграму