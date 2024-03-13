Це свинство, – Надія Матвєєва не захотіла говорити про бойфренда та посварилась з журналісткою

Ведуча Надія Матвєєва відмовилась відповідати на запитання щодо молодшого на 20 років бойфренда. Вона емоційно відреагувала на запитання журналістки.

Телеведуча Надія Матвєєва відвідала презентацію книжки "Цвіти!" Олі Цибульської. Даючи коментарі журналістці Наталії Тур, вона відмовилась говорити про сина й чоловіка.

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Надія Матвєєва не захотіла говорити про чоловіка і сина

Журналістка запитала у ведучої, чи підтримала сина, який начебто записався до лав Збройних сил України. Дівчина сказала, що побачила цю інформацію у мережі.

Неправильна інформація у вас стосовно цього. Я не знаю, де ви її взяли. Наступне запитання,

– двічі сказала Надія Матвєєва.

Після цього Наталія Тур почала запитувати ведучу про критику через стосунки з молодшим від неї бойфрендом. Надія спробувала відібрати мікрофон у журналістки і сказала: "До побачення". Вона відійшла від Наталії, але згодом повернулась.

"Це таке свинство", – заявила Матвєєва. Ведуча дорікнула журналістці через те, що та мала запитувати лише про захід. У цей момент до Надії підійшов молодий чоловік та відвів її від камер.



Надія Матвєєва посварилась з журналісткою / Кадр з відео

Що відомо про сина й чоловіка ведучої