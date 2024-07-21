Несподівані дуети та треки про глибокі почуття: музичні новинки гарячого липня

Цього липневого тижня музичний світ вразив музичними новинками. Від співпраці неочікуваних артистів до композицій, які зачіпають найтонші струни душі, кожен знайде щось особливе.

Show 24 розповість про пісні українських виконавців, які вийшли за останній час. Підготуйтеся до нових музичних вражень та емоційних подорожей разом з найсвіжішими релізами літа.

До слова Шлак, – солістка гурту Tember Blanche висловилась про російські треки в музичних чартах

KOLA та Parfeniuk

Українські зірки об'єдналися, щоб створити легку літню композицію. Трек розповідає про пару, яка перебуває на межі розриву. Кожен розуміє, що їхня любов згасає, але ніхто з них не готовий опускати руки. Це пісня про складність відновлення почуттів у стосунках, де згасла іскра.

KOLA та Parfeniuk – "Температура": дивіться відео онлайн

MamaRika та Balsam

Співачка та репер, який служить у лавах ДПСУ, менш ніж за день створили пісню про розлуку. Трек передає почуття українських пар і родин, яких розлучила війна. Артистка постала у кліпі самотня, адже Balsam перебуває на службі. Репер зізнався, що хотів висвітлити біль, який відчувають люди від розлуки.

MamaRika та Balsam – "Шепоче дощ": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Співачка представила пісню, яку називає гімном кохання у найрізноманітніших проявах. Ця пісня з перших секунд захоплює щирістю та глибиною емоцій, розкриваючи всю палітру почуттів, що відчуває кожна закохана людина.

YAROMIYA – "Полий своїм вином": дивіться відео онлайн

Golubenko

Музикант представив нову роботу про глибокі почуття та переживання хлопця, який знаходиться в нездорових стосунках. Композиція розкриває його внутрішню боротьбу, адже він прагне бути почутим, але не готовий вибратися з рук коханої.

Golubenko – "Почуй"

TEREN

Співачка презентувала нову пісню й відео в неочікуваному амплуа. Це маніфест про впевнену в собі дівчину, яка знає, чого хоче від життя. Пісня наповнена сучасними танцювальними мотивами, що надає їй літньої атмосфери.

TEREN – "Панна": дивіться трейлер онлайн

Milena Way

Харизматична артистка представила трек, який поєднує в собі декілька танцювальних стилів. Своєю новою роботою вона хоче подарувати слухачам щасливі емоції і допомогти позбутися поганих думок.

Milena Way – "Нестримний біт": дивіться трейлер онлайн

Макс Тищук

Банкір за професією весною 2024 розпочав кар'єру музиканта. Нова пісня - це любовна сповідь про розставання. Вона розповідає про стосунки пари та різні стадії відносин – від палкого кохання до болючого розставання.

Макс Тищук – "Боляче": дивіться трейлер онлайн