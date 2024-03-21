Ви з кого взагалі героя зробили, – Морозюк неочікувано заговорила про "канонізацію" Марченко

Користувачі інтернету після скандалу з Гринкевичами почали порівнювати реакцію Соні Морозюк з Оксаною Марченко. Художниця, певно, не дуже зрозуміла жарти й натомість висловила свою думку стосовно канонізації Марченко.

Соня також не може зрозуміти, чому суспільство зробило з Оксани "героїню".

До слова Я була в ах*ї, – Соня Морозюк вперше зізналася, якою була її реакція на затримання Гринкевича

Звідки взялося порівняння з Марченко

Після повідомлення про розрив з Гринкевичем Соня зізналася, що "відчуває себе обманутою та використаною". Пізніше за цю фразу користувачі її захейтили.

Водночас дівчину різко почали порівнювати з Оксаною Марченко. Точніше, з її реакцією на затримання Віктора Медведчука.

Як відреагувала Морозюк

Дівчина коротко прокоментувала всі меми та порівняння, зазначивши, що "ми точно не з тієї жінки робимо героїню". Однак, меми їй здалися доволі смішними.

Чому наше суспільство майже канонізувало Марченко? Ви з кого взагалі героя зробили? Я ж бачила що писали: "От, любов Марченко – вона справжня", "Оце жінка". Я це читала і думала, ви точно не з тієї жінки робите героїню. А мемчики були смішні,

– говорить Соня.

Інтерв'ю Соні Морозюк Дмитру Гордону: дивіться відео онлайн

Меми з Морозюк і Марченко

Хвилю мемів започаткував Олексій Дурнєв, який залишив коментар під одним з дописів Соні. Також багато жартівливих дописів з'явилося у твітері.

Коментар Олексія Дурнєва / Скриншот з коментаря в інстаграмі

Меми про Морозюк і Марченко в твітері / Скриншоти з твітеру

А заява Соні про те, що вона не стане дружиною Романа спровокувала в коментарях під дописами дівчини ще більше сміху та порцію мемів.